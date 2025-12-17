Amazon guarda a OpenAI?

Il colosso dell’e-commerce e del cloud è in trattative per investire almeno 10 miliardi in quello di Sam Altman. L’operazione, se confermata, segnerebbe un cambio di passo nella strategia AI del gruppo: non solo ritorno finanziario ma controllo infrastrutturale, valorizzazione dei chip proprietari e nuove integrazioni nell’ecosistema AWS e nei servizi per i consumatori. L’esperto Moroni: “Le grandi aziende tecnologiche affidano a OpenAI il ruolo di soggetto che sperimenta assumendosi anche il rischio reputazionale”