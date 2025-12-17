Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Amazon guarda a OpenAI?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Il colosso dell’e-commerce e del cloud è in trattative per investire almeno 10 miliardi in quello di Sam Altman. L’operazione, se confermata, segnerebbe un cambio di passo nella strategia AI del gruppo: non solo ritorno finanziario ma controllo infrastrutturale, valorizzazione dei chip proprietari e nuove integrazioni nell’ecosistema AWS e nei servizi per i consumatori. L’esperto Moroni: “Le grandi aziende tecnologiche affidano a OpenAI il ruolo di soggetto che sperimenta assumendosi anche il rischio reputazionale”

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ