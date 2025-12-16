Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da uno studente 15enne

Mondo
©Getty

L'aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo nella regione di Mosca. Come ha precisato il ministero degli Interni, lo studente ha accoltellato prima una guardia giurata, immobilizzandola con spray al peperoncino, poi il bambino di 10 anni, che è morto per le ferite riportate

ascolta articolo

Un bambino di 10 anni è stato ucciso da uno studente quindicenne a coltellate in una scuola di Mosca, in Russia. L'aggressore ha ferito gravemente anche una guardia giurata. L'episodio è avvenuto in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo. Come ha precisato il ministero degli Interni, lo studente ha accoltellato prima la guardia giurata, immobilizzandola con spray al peperoncino, poi il bambino, che è morto per le ferite riportate.

Arrestato l'aggressore 15enne

Le forze dell'ordine hanno confermato a Interfax che l'aggressore è stato arrestato. Secondo fonti dell'agenzia, il 15enne sarebbe stato sottoposto a un controllo di sanità mentale. Mentre su alcuni canali Telegam russi è stato diffuso un video che mostra l'aggressione.  

Vedi anche

Roma, studente 17enne accoltellato dopo una lite a scuola

Mondo: Ultime notizie

Mosca: "No a truppe Nato in Ucraina, no a concessione sui territori"

live Mondo

Da Mosca è arrivato il "no" alla "presenza di truppe Nato sul territorio ucraino". "Nessuna...

Gaza, vertice decisivo a Doha. Trump: Valuto se Israele viola accordo

live Mondo

Un vertice cruciale per il futuro del cessate il fuoco e per la stabilizzazione della Striscia di...

Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un 15enne

Mondo

L'aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di...

Usa, distrutte 3 navi nel Pacifico: morti 8 presunti narcotrafficanti

Mondo

Il presidente Trump ha difeso l’azione militare, definendola un passo necessario per contrastare...

Usa, Trump fa causa alla Bbc per diffamazione: chiesti 10 miliardi

Mondo

Il presidente statunitense ha chiesto almeno 5 miliardi di dollari di risarcimento alla testata...

Mondo: I più letti