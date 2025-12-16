Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un 15enne

L'aggressione è avvenuta in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo nella regione di Mosca. Come ha precisato il ministero degli Interni, lo studente ha accoltellato prima una guardia giurata, immobilizzandola con spray al peperoncino, poi il bambino di 10 anni, che è morto per le ferite riportate

Un bambino di 10 anni è stato ucciso da uno studente quindicenne a coltellate in una scuola di Mosca, in Russia. L'aggressore ha ferito gravemente anche una guardia giurata. L'episodio è avvenuto in una scuola nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo. Come ha precisato il ministero degli Interni, lo studente ha accoltellato prima la guardia giurata, immobilizzandola con spray al peperoncino, poi il bambino, che è morto per le ferite riportate.