Sport e inclusione, Fondazione Milan e Fondazione Mama Sofia in Congo

A Kinshasa, nella residenza dell'ambasciatore italiano, una delegazione delle due Fondazioni ha incontrato le istituzioni locali per parlare delle iniziative a supporto dello sviluppo socioeconomico nel Paese. Il progetto ha come obiettivo la costruzione di laboratori multidisciplinari e aree educativo-ricreative per ampliare l'Institut Luca Attanasio, una scuola per 100 giovani a Biabu

Una delegazione di Fondazione Milan e Fondazione Mama Sofia ha visitato Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, per incontrare istituzioni e stakeholder locali e testimoniare la prosecuzione delle iniziative promosse con l’obiettivo di supportare lo sviluppo socioeconomico del Paese. Nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Democratica del Congo, Dino Sorrentino, Fondazione Milan e Fondazione Mama Sofia hanno presentato le progettualità condivise avviate nel Paese per generare un impatto sociale concreto a favore della comunità locale. Un incontro arricchito dalle testimonianze di alcune rappresentanti e operatrici legate a Mama Sofia che operano in prima persona sul territorio congolese, portando la loro esperienza diretta sul campo.

I progetti In questa stagione, la collaborazione porterà alla costruzione di laboratori multidisciplinari e aree educativo-ricreative per ampliare l’Institut Luca Attanasio, una scuola per 100 giovani a Biabu, villaggio della provincia del Congo Centrale. Il progetto ha l’obiettivo di garantire opportunità educative e formative in un contesto che unisce l’istruzione a momenti di benessere psicofisico e inclusione sociale per i ragazzi. Successivamente, l’impegno delle Fondazioni si estenderà a tematiche di formazione professionale, indipendenza economica e salute pubblica, con piani di intervento anche nelle città di Boma e Kinshasa. Il progetto si fonda su valori condivisi da entrambe le fondazioni, come inclusione sociale, empowerment giovanile e responsabilità sociale, che sono al cuore dell’iniziativa. Fondazione Mama Sofia, attiva da otto anni sul territorio, contribuisce a rendere il progetto più radicato e sostenibile, grazie alla sua esperienza diretta con le popolazioni locali. La collaborazione tra le due fondazioni si basa su un impegno comune per il benessere delle nuove generazioni, cercando di promuovere un cambiamento positivo e duraturo nella comunità.