Gode di un forte sostegno tra gli elettori afroamericani

Dopo un periodo di basso profilo nella prima parte dell'anno e un tour promozionale per il suo libro incentrato sulle elezioni del 2024, questa settimana Harris ha compiuto diverse mosse che molti democratici interpretano come l'inizio della sua campagna elettorale per il 2028. Il suo tour di presentazione del libro si è ampliato ed intervenuta al Comitato Nazionale Democratico. Questa settimana, a Los Angeles, durante la riunione invernale del Dnc, Harris e suo marito, Doug Emhoff, hanno incontrato i funzionari del partito a livello nazionale e i presidenti dei comitati statali. Durante un ricevimento mercoledì sera, il presidente del Dnc, Ken Martin, ha presentato Emhoff come l'ex "second gentleman" e ha scherzato dicendo che potrebbe essere il futuro "first gentleman", secondo quanto riferito ad Axios da alcune persone presenti. Harris sta introducendo inoltre una nuova retorica: venerdì, in un discorso rivolto ai funzionari democratici, ha criticato aspramente entrambi i partiti e lo status quo. Molti dei presenti hanno dichiarato ad Axios di essere rimasti colpiti da quanto le osservazioni di Harris fossero diverse dal messaggio di sostegno a Biden che aveva veicolato durante la campagna elettorale dello scorso anno.