Hong Kong, l'editore Jimmy Lai colpevole di collusione e sedizione

Il regista e attore, noto per Harry, ti presento Sally", e sua moglie sono stati trovati morti nella loro villa a Brentwood, nella California meridionale. Lo riferisce la CNN, citando un portavoce della famiglia. La coppia è stata uccisa con ferite da arma da taglio. Secondo quanto riferiscono alcuni media, ad assassinare a coltellate i due sarebbe stato il figlio Nick ascolta articolo

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong pro-democrazia, è stato dichiarato colpevole di collusione e sedizione nel processo a suo carico sulla violazione della sicurezza nazionale, nella sentenza firmata dai giudici Alex Lee, Esther Toh e Susana D'Almada Remedios del tribunale di West Kowloon. Lai, che ha compiuto 78 anni la scorsa settimana, è stato ritenuto responsabile di due capi d'imputazione per cospirazione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020 e di un terzo capo d'imputazione per sedizione ai sensi della legislazione dell'era coloniale britannica.

Arrestato nel 2020 e in isolamento da quasi duemila giorni Il verdetto è maturato cinque anni dopo il processo avviato contro il magnate dei media, accusato di aver usato il suo tabloid Apple Daily, ora chiuso, per fare pressione sulle nazioni straniere al fine di imporre sanzioni, blocchi o altri atti ostili contro Cina e Hong Kong in risposta alla stretta su autonomia e libertà di Pechino a danno dell'ex colonia britannica. Lai, arrestato ad agosto del 2020 e in isolamento da oltre 1.800 giorni, è stato ritenuto la mente della pubblicazione di "materiale sedizioso" per "fomentare il malcontento" nei confronti del governo. "Non c'è dubbio che Lai abbia nutrito risentimento e odio nei confronti della Repubblica popolare cinese per gran parte della sua età adulta, e questo è evidente nei suoi articoli - ha dichiarato alla corte la giudice Esther Toh -. È anche chiaro per noi che il primo imputato, fin dall'inizio, molto prima della legge sulla Sicurezza nazionale, ha riflettuto su quale leva gli Stati Uniti avrebbero potuto usare contro la Cina".