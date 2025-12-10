Offerte Sky
Marocco, crollano due edifici a Fes: oltre 20 morti e diversi feriti

Mondo

Si continua a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti, tra cui anche diversi bambini. Le autorità hanno avviato un'indagine giudiziaria per determinare le cause

È di oltre 20 morti e decine di feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa Map spiegando che i soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti, tra cui bambini. Le autorità marocchine hanno avviato un'indagine giudiziaria per determinare le cause del crollo e valutare se abbiano avuto un ruolo negligenze strutturali, violazioni edilizie o carenze amministrative.

