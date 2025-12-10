Bolsonaro, Parlamento brasiliano approva legge per ridurre la pena

Avvocati Bolsonaro chiedono domiciliari

Intanto la difesa di Bolsonaro ha chiesto alla Corte suprema (Stf) di Brasilia di autorizzare il suo ricovero in ospedale per interventi chirurgici e di concedergli gli arresti domiciliari umanitari. Nella petizione, è allegata una perizia medica che afferma che "l'ex presidente deve sottoporsi a un intervento chirurgico sia per trattare il singhiozzo cronico, conseguenza degli interventi già registrati in questo procedimento, sia a causa del peggioramento della diagnosi di ernia inguinale monolaterale, che indica anch'essa la necessità di un intervento chirurgico". Gli avvocati Celso Villardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser sostengono inoltre nella petizione che Bolsonaro - operato varie volte per la coltellata all'addome ricevuta nel 2018 - dovrebbe essere posto agli arresti domiciliari umanitari a causa delle sue "delicate e precarie" condizioni di salute. Secondo loro, la recente violazione del braccialetto elettronico alla caviglia non implica che l'ex presidente di destra avrebbe tentato di fuggire, ma piuttosto che, di fatto, abbia agito in stato di confusione mentale a causa degli effetti dei nuovi farmaci prescritti.