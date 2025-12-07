Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sri Lanka, allerta frane dopo le alluvioni: 618 morti e 209 dispersi

Mondo
©Getty

Oltre due milioni di persone, quasi il 10% della popolazione, sono state colpite dalle inondazioni e dalle frane provocate, in particolare, dal ciclone Ditwah, il peggiore sull'isola in questo secolo

ascolta articolo

Le autorità locali dello Sri Lanka hanno emesso nuove allerte frane, nelle scorse ore, dopo le piogge che hanno colpito aree già in precedenza devastate nei giorni scorsi da un potente ciclone, mentre il bilancio delle vittime è salito a quota 618. Oltre due milioni di persone, quasi il 10% della popolazione, sono state colpite dalle inondazioni e dalle frane provocate, in particolare, dal ciclone Ditwah, il peggiore sull'isola in questo secolo. Il Disaster Management Centre (DMC) ha sottolineato che le tempeste monsoniche stanno aggiungendo ulteriore pioggia e rendendo instabili i pendii. Forti criticità si sono riscontrate nella regione montuosa centrale del Paese e nelle Midlands nord-occidentali. 

Morte e devastazione

Anche da fonti governative è arrivata la conferma del numero dei morti, di cui 464 provenienti dalla rigogliosa regione centrale dedita alla coltivazione del tè, mentre 209 persone risultano ancora disperse. Il numero di persone nei campi profughi gestiti dallo Stato è sceso a 100mila, da un picco di 225mila, grazie al ritiro delle acque alluvionali sull'isola fatto registrare in queste ore, come dichiarato dal DMC. Oltre 75.000 case sono state danneggiate, di cui quasi 5.000 completamente distrutte, è stato riferito ancora.

Approfondimento

Inondazioni Indonesia, 900 vittime. Si aggrava bilancio in Sri Lanka

Mondo: Ultime notizie

Mosca: "Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo". LIVE

live Mondo

Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte...

Herzog oggi a New York, Netanyahu riceve il cancelliere Merz. LIVE

live Mondo

Prevista una serie di incontri diplomatici oggi con il presidente israeliano Herzog che sarà a...

Sri Lanka, allerta frane dopo le alluvioni: 618 morti e 209 dispersi

Mondo

Oltre due milioni di persone, quasi il 10% della popolazione, sono state colpite dalle...

India, almeno 25 morti e 6 feriti nel rogo di un night club a Goa

Mondo

Questo il bilancio di un incendio scoppiato in una famoso discoteca della città indiana di Goa....

Trump: "Europa sarà cancellata". Ue: "Decidiamo noi nostre regole"

Mondo

È bufera sulle parole dedicate all’Europa nel documento che contiene la nuova National Security...

Mondo: I più letti