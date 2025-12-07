Sri Lanka, allerta frane dopo le alluvioni: 618 morti e 209 dispersi

Le autorità locali dello Sri Lanka hanno emesso nuove allerte frane, nelle scorse ore, dopo le piogge che hanno colpito aree già in precedenza devastate nei giorni scorsi da un potente ciclone, mentre il bilancio delle vittime è salito a quota 618. Oltre due milioni di persone, quasi il 10% della popolazione, sono state colpite dalle inondazioni e dalle frane provocate, in particolare, dal ciclone Ditwah, il peggiore sull'isola in questo secolo. Il Disaster Management Centre (DMC) ha sottolineato che le tempeste monsoniche stanno aggiungendo ulteriore pioggia e rendendo instabili i pendii. Forti criticità si sono riscontrate nella regione montuosa centrale del Paese e nelle Midlands nord-occidentali.