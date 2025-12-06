L’inverno demografico in Polonia può indebolire la difesa Nato?

L’inverno demografico in Polonia non è solo una preoccupazione per i decisori politici locali: Varsavia è considerata la frontiera della difesa collettiva nata dal Patto atlantico. Per questo, secondo alcuni analisti, la sua crisi demografica potrebbe indebolirne le performance militari con effetti sul blocco Nato. Ma è davvero così? Lo spiega a Sky Insider Stefano Ruzza, professore di Scienza politica e direttore del programma "Violence and Security" dell’istituto di ricerca T.wai presso l’Università di Torino