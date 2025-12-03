L’immigrazione secondo Trump: come ha preso forma la nuova stretta

L’amministrazione dà il via a un ulteriore giro di vite. Le misure adottate negli ultimi tempi rendono le cose sempre più difficili per chi fa richiesta di visto, sia per chi si trova o entra illegalmente sul territorio, mentre il linguaggio del presidente è sempre più incendiario, come dimostra l’ultima dichiarazione sui somali che ha definito “spazzatura”. Vediamo il nuovo divieto rivolto alle persone provenienti da 19 Paesi e i numeri della stretta, tra detenzioni e soldi stanziati su questo fronte