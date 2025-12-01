Uccisa influencer austriaca: corpo in valigia, confessa l'ex fidanzato

È stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia, il corpo senza vita di Stefanie Pieper, la giovane influencer austriaca di 31 anni scomparsa da una settimana da Graz, in Austria. A portare gli inquirenti al luogo del ritrovamento è stato l'ex fidanzato della donna, principale sospettato, che nelle ultime ore avrebbe ammesso di averla uccia. Secondo quanto riportato da media locali, l'uomo avrebbe ucciso l'ex compagna strangolandola, per poi chiuderne il corpo in una valigia e seppellirla in un bosco oltreconfine, in territorio sloveno.

L'ultimo messaggio inviato a un'amica

La 31enne era sparita circa una settimana fa: l'ultimo contatto risale al giorno stesso del suo allontanamento, quando aveva inviato due messaggi a un'amica, riferendo in uno la presenza di una figura sospetta nel vano scale del suo condominio. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il presunto omicida era stato arrestato lunedì scorso in Slovenia, vicino al confine con l'Austria, nei pressi della sua auto trovata bruciata. Venerdì è stato estradato in Austria e interrogato dagli investigatori della Stiria, davanti ai quali ha infine deciso di collaborare, indicando anche il luogo in cui si trovava il corpo della donna. Parallelamente, proseguono le indagini su due presunti complici: il fratello e il patrigno dell'uomo, arrestati a Graz e attualmente in custodia cautelare per rischio di inquinamento delle prove. I due si sarebbero finora rifiutati di rilasciare dichiarazioni agli investigatori.