Uccisa influencer austriaca: corpo in valigia, confessa l'ex fidanzato

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trovata morta influencer austriaca: il corpo in una valigia, confessa l'ex fidanzato

Mondo
Facebook

Il cadavere delle giovane individuato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia. Da una settimana non si avevano più notizie della 31enne che, secondo quanto riporatto dai media locali, sarebbe stata strangolata

ascolta articolo

È stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia, il corpo senza vita di Stefanie Pieper, la giovane influencer austriaca di 31 anni scomparsa da una settimana da Graz, in Austria. A portare gli inquirenti al luogo del ritrovamento è stato l'ex fidanzato della donna, principale sospettato, che nelle ultime ore avrebbe ammesso di averla uccia. Secondo quanto riportato da media locali, l'uomo avrebbe ucciso l'ex compagna strangolandola, per poi chiuderne il corpo in una valigia e seppellirla in un bosco oltreconfine, in territorio sloveno.

L'ultimo messaggio inviato a un'amica

La 31enne era sparita circa una settimana fa: l'ultimo contatto risale al giorno stesso del suo allontanamento, quando aveva inviato due messaggi a un'amica, riferendo in uno la presenza di una figura sospetta nel vano scale del suo condominio. Da quel momento si erano perse le sue tracce. Il presunto omicida era stato arrestato lunedì scorso in Slovenia, vicino al confine con l'Austria, nei pressi della sua auto trovata bruciata. Venerdì è stato estradato in Austria e interrogato dagli investigatori della Stiria, davanti ai quali ha infine deciso di collaborare, indicando anche il luogo in cui si trovava il corpo della donna. Parallelamente, proseguono le indagini su due presunti complici: il fratello e il patrigno dell'uomo, arrestati a Graz e attualmente in custodia cautelare per rischio di inquinamento delle prove. I due si sarebbero finora rifiutati di rilasciare dichiarazioni agli investigatori.

Mondo: Ultime notizie

Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido alla Russia". Ira di Mosca

Mondo

"Essere più aggressivi rispetto alla nostra controparte potrebbe essere un'opzione", ma le...

Gaza, Netanyahu chiede la grazia. Tre italiani feriti in Cisgiordania

live Mondo

Il premier israeliano ha deciso di chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. In una...

Colloqui Usa-Ucraina, Rubio: "Ancora da fare". Witkoff domani da Putin

live Mondo

I colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto il segretario...

Papa Leone XIV, prosegue visita in Libano. Tappe ad Annaya e Harissa

Mondo

Il Santo Padre, arrivato ieri dalla Turchia, in mattinata è stato in visita al Monastero di San...

Uccisa influencer austriaca: corpo in valigia, confessa l'ex fidanzato

Mondo

Il cadavere delle giovane individuato in una zona boschiva nei pressi di Maribor, in Slovenia. Da...

Mondo: I più letti