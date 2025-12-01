"Tutte le poltroncine saranno smontate e poi trattate singolarmente con vapore secco a 180°, più volte, prima di essere sottoposte a controlli canini sistematici che convalideranno ogni fase. Anche i tappeti riceveranno lo stesso grado di attenzione e trattamento", spiega il cinema parigino che rimarrà chiuso per un mese

Sale chiuse per un mese, il tempo necessario per poter dare una soluzione "completa e duratura" a un problema igienico dovuta ad un'infestazione di cimici da letto. È questa la decisione adottata dalla Cinémathèque française di Parigi dopo che la questione è stata segnalata da più spettatori alla fine di alcune proiezioni, come racconta tra gli altri Le Parisien .

Al via l’operazione di disinfestazione

In un comunicato, la Cinémathèque ha spiegato di voler "rafforzare il proprio protocollo di prevenzione e trattamento" di questi insetti, le cui punture possono provocare reazioni fastidiose per alcuni soggetti. "Tutte le poltroncine saranno smontate e poi trattate singolarmente con vapore secco a 180°, più volte, prima di essere sottoposte a controlli canini sistematici che convalideranno ogni fase. Anche i tappeti riceveranno lo stesso grado di attenzione e trattamento", spiega la nota. Mentre avrà luogo questa operazione di disinfestazione, si precisa, gli altri spazi della Cinémathèque rimarranno invece aperti al pubblico.