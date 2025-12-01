Draghi: "Europa rischia stagnazione senza sviluppo dell'AI"

Se l'Europa non copre il divario che la separa da altri Paesi e aree geografiche nell'adozione delle tecnologie legate allo sviluppo dell'Intelligenza artificiale rischia "un futuro di stagnazione". A dirlo è stato Mario Draghi, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano. "Se non colmiamo questo divario e non adotteremo queste tecnologie sul larga scala l'Europa rischia un futuro di stagnazione, con tutte le sue conseguenze", ha spiegato Draghi.

"Con Ai per l'Europa è possibile un boom economico"

L'applicazione delle tecnologie legate all'Intelligenza artificiale "potrebbe innalzare in modo significativo la crescita economie avanzate", ha aggiunto l'ex presidente della Bce. "Se si muovesse sulla stessa linea dello precedente sviluppo del digitale negli Stati Uniti, potrebbe esserci una spinta di poco meno dello 0,8% annuo", mentre se fosse sui livelli dell'elettrificazione negli anni 20 del secolo scorso "la "crescita potrebbe essere superiore dell'1% all'anno". Si tratterebbe dell'"accelerazione più significativa che l'Europa ha visto da decenni", ha proseguito Draghi durante l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano.