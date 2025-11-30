Sparatoria in California, almeno 4 morti e 10 feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo Heather Brent ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno. I feriti sono stati portati in ospedale. Non si conoscono altri dettagli né su chi abbia aperto il fuoco né sulle condizioni delle persone coinvolte. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un attacco mirato.