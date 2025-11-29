Offerte Black Friday
Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, oltre 320 vittime

Mondo
©Getty

Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 morti in tutto il Paese, mentre altre 130 persone risultano ancora disperse

Sono oltre trecento le vittime accertate per le alluvioni in Sri Lanka e Indonesia. Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 vittime in tutto lo Sri Lanka, mentre altre 130 persone risultano ancora disperse. Lo riferisce oggi il Centro di gestione delle catastrofi. Sono in corso operazioni di soccorso e 43.995 persone sono state trasferite in centri di assistenza statali dopo che le loro case sono state distrutte dalle forti piogge che hanno caratterizzato l'intera settimana. Intanto in Indonesia le autorità hanno reso noto che il bilancio delle inondazioni ha superato i duecento morti.

 

