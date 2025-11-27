Offerte Black Friday
Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 al largo di Sumatra

Mondo
 Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato su un'isola al largo delle coste di Sumatra, nell'area occidentale dell'Indonesia, dal servizio geologico degli Stati Uniti. La scossa ha colpito l'isola Simeulue alle 11:56 locali (le 5:56 in Italia) ad una profondità di 25 chilometri. Non sono state riferite notizie riguardo un'eventuale allerta tsunami

 Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l'isola di Simeulue, nella parte occidentale dell'Indonesia. Il sisma è stato registrato dall'Usgs (United States Geological Survey). Al momento non ci sono notizie di danni, né è stata diramata l'allerta tsunami. Il sisma è stato registrato alle 11.56 ora locale a una profondità di 25 chilometri. L'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (Bmkg) ha segnalato una magnitudo di 6.3 a una profondità di 10 chilometri.

Frane e inondazioni a Sumatra, almeno 19 morti

Il terremoto arriva in Indonesia dopo le inondazioni e frane che hanno colpito l'isola di Sumatra, portando morte e distruzione. Il bilancio è di 19 vittime, mentre almeno 24 persone risultano disperse in sei località. L'accesso stradale alle aree colpite è stato interrotto, così come i servizi di telecomunicazione ed elettricità. Le autorità si stanno concentrando sulla rimozione dei detriti per raggiungere le località isolate e fornire assistenza.

