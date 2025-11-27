Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Siviglia, bagno chimico precipita da una gru e cade vicino alle auto. VIDEO

Mondo
YouTube

L'episodio, documentato anche in un video, è capitato all'interno di un cantiere attivo sul Ponte del Centenario a Siviglia. Per fortuna non si è registrato nessun ferito

ascolta articolo

Sembrava un'operazione come tante, all'interno di un cantiere attivo sul Ponte del Centenario a Siviglia. Ma si è vissuto, all'improvviso, un momento di paura quando un bagno chimico, agganciato ad una gru e a diversi metri d'altezza, è precipitato rovinosamente sull'asfalto, schiantandosi a poca distanza dalle auto in transito. L’incidente è stato registrato da alcuni passanti ed il video è finito in rete. E' successo nel pomeriggio di alcuni giorni fa, in un momento di traffico anche piuttosto intenso. Come si vede dalle immagini, il bagno ha prima oscillato e poi si è staccato dalla gru per precipitare sul ponte sottostante. Il forte impatto ha spaventato gli automobilisti, ma per fortuna non ha colpito nessun veicolo e non si sono registrati dei feriti.

Mondo: Ultime notizie

Cisgiordania, 10 feriti durante operazione di Israele. LIVE

live Mondo

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane hanno "picchiato violentemente"...

Ucraina, Mosca apre sui negoziati: "In corso processo serio". LIVE

live Mondo

"È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti...

Siviglia, bagno chimico precipita da una gru e cade vicino alle auto

Mondo

L'episodio, documentato anche in un video, è capitato all'interno di un cantiere attivo sul Ponte...

Parchi nazionali Usa, dal 2026 aumento pass per non residenti

Mondo

I rincari arriveranno a partire dal prossimo anno. Per il biglietto di ingresso al singolo parco,...

Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 al largo di Sumatra

Mondo

 Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato su un'isola al largo delle coste di...

Mondo: I più letti