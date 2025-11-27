Siviglia, bagno chimico precipita da una gru e cade vicino alle auto

Sembrava un'operazione come tante, all'interno di un cantiere attivo sul Ponte del Centenario a Siviglia. Ma si è vissuto, all'improvviso, un momento di paura quando un bagno chimico, agganciato ad una gru e a diversi metri d'altezza, è precipitato rovinosamente sull'asfalto, schiantandosi a poca distanza dalle auto in transito. L’incidente è stato registrato da alcuni passanti ed il video è finito in rete. E' successo nel pomeriggio di alcuni giorni fa, in un momento di traffico anche piuttosto intenso. Come si vede dalle immagini, il bagno ha prima oscillato e poi si è staccato dalla gru per precipitare sul ponte sottostante. Il forte impatto ha spaventato gli automobilisti, ma per fortuna non ha colpito nessun veicolo e non si sono registrati dei feriti.