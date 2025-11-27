Trump usa la crisi demografica per minare la democrazia?
Si parla tanto di inverno demografico: ma come si affronta fuori dall'Italia? Negli Usa di Trump la crisi demografica diventa un’arma politica. Emily Martin del National women's law center racconta a Sky Tg24 Insider che l'obiettivo dell'amministrazione repubblicana è quello di rilanciare la famiglia tradizionale, limitare i diritti delle donne e rifiutare l’immigrazione, aprendo a una deriva autoritaria che può compromettere le libertà democratiche
