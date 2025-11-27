Offerte Black Friday
In Iran non c’è più acqua

Luciana Grosso

Ispi
La diga Latyan, vicino a Teheran, a secco in una foto del 10 novembre (Photo Getty by Bahram / Middle East Images via AFP) (Photo by BAHRAM/Middle East)

In una zona già arida, le piogge si sono ridotte del 91% rispetto allo scorso anno, praticamente azzerandosi, e i livelli dei bacini idrici che alimentano le città raggiungono a stento il 10% nei migliori dei casi. A Teheran, i rubinetti stanno a secco dal secondo piano in su, al massimo gocciolano, rendendo difficile tirare lo sciacquone o lavare piatti e vestiti

