Morta moglie di Richard Branson, annuncio dell’imprenditore sui social

Morta la moglie di Richard Branson, l’annuncio dell’imprenditore sui social

Mondo
©Getty

Aveva 80 anni Joan Templeman, compagna di tutta una vita del fondatore della società Virgin. Era "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare", ha detto l’uomo 

ascolta articolo

Era "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare". Con queste parole l’imprenditore britannico Richard Branson ha annunciato la morte della moglie Joan Templeman. La donna si è spenta a 80 anni dopo una vita passata accanto all’uomo noto per aver fondato la storica società Virgin. Branson, che ha 75 anni, è famoso per il suo patrimonio e per lo stile di vita eccentrico che, come lui stesso ha confessato, pensava non sarebbe mai riuscito a conquistare il cuore di Templeman. Con lei, ha raccontato l'imprenditore, è stato "un colpo di fulmine" al primo incontro: la donna ai tempi lavorava in un negozio di antiquariato e Branson ha capito subito come quella "donna scozzese con piedi per terra non sarebbe mai rimasta impressionata dalla mie buffonate abituali". Eppure, i due hanno trascorso decenni insieme, sposandosi nel 1989 dopo molti anni di convivenza e avendo due figli.

Il messaggio social

Il lungo messaggio d'addio alla moglie è stato pubblicato da Branson sui profili social e sul sito della Virgin, dove l’uomo ha ammesso di avere “il cuore spezzato”. Il fondatore della compagnia aerea Virgin Atlantic, della società di turismo spaziale Virgin Galactic e di quella per il lancio di satelliti Virgin Orbit piange quindi a nome di tutta la famiglia "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare".

