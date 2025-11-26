Offerte Black Friday
Fed, Hasset favorito per diventare prossimo presidente al posto di Powell

Mondo
"Penso che ci sia un'ottima possibilità che il Presidente Trump faccia un annuncio prima di Natale" ha dichiarato il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, durante un'intervista alla Cnbc. Tra i candidati alla successione dell’attuale presidente ci sono l’ex governatore della banca centrale Usa Kevin Warsh e l’attuale direttore del consiglio economico nazionale della Casa Bianca

Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, sarebbe il favorito per la carica di prossimo presidente della Federal Reserve. Lo riportano delle fonti informate all'agenzia Bloomberg. Con Hassett, Trump avrebbe uno stretto alleato a capo della Banca centrale - organismo indipendente - hanno affermato le fonti. Hassett è considerato strettamente allineato alla visione di Trump sull'economia, inclusa la necessità di abbassare i tassi di interesse. 

Bessent: penso Trump annuncerà presidente entro Natale

"Penso che ci sia un'ottima possibilità che il Presidente Trump faccia un annuncio prima di Natale, ma è una sua prerogativa se sarà prima delle vacanze di Natale o di Capodanno, ma le cose stanno procedendo molto bene". Così il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, durante un'intervista alla Cnbc, ha replicato sulla tempistica per la decisione sulla nomina del nuovo presidente della Federal Reserve. Non si è sbilanciato sui nomi che circolano come favoriti alla successione di Jerome Powell, e cioè "i due Kevin, Kevin Warsh e Kevin Hassett", precisando: "Mi resta ancora un colloquio, quindi non penso che sarebbe prudente dare alcun indizio". 

