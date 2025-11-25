Sudan, il corpo delle donne come campo di battaglia

La violenza sessuale nel Paese africano è diventata una strategia militare sistematica, parte integrante del conflitto in corso da due anni. Le testimonianze raccolte da MSF e Unicef raccontano un fenomeno vasto, sommerso e difficilmente quantificabile. Donne e bambine vengono colpite in modo capillare, persino sotto i cinque anni, in un contesto in cui lo stupro è diventato arma di dominio sociale

