Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Sudan, il corpo delle donne come campo di battaglia

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La violenza sessuale nel Paese africano è diventata una strategia militare sistematica, parte integrante del conflitto in corso da due anni. Le testimonianze raccolte da MSF e Unicef raccontano un fenomeno vasto, sommerso e difficilmente quantificabile. Donne e bambine vengono colpite in modo capillare, persino sotto i cinque anni, in un contesto in cui lo stupro è diventato arma di dominio sociale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ