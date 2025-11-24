Pakistan, attentato al comando di polizia di Peshawar: ci sono vittime

Sono tre agenti di polizia le vittime dell’attacco avvenuto nella città nel nord-ovest del Paese. Le autorità hanno fatto sapere che anche due attentatori sono stati uccisi. Isolata l’area circostante ascolta articolo

È di almeno cinque morti il bilancio di un attentato avvenuto in Pakistan contro un comando di polizia. Le vittime sono tre agenti, rimasti colpiti nell’attacco al quartier generale delle forze paramilitari nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Paese, e due attentatori. Secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali, uomini armati hanno messo “sotto attacco” la centrale e due attentatori suicida hanno poi fatto saltare in aria con alcuni esplosivi l’ingresso del complesso. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area.

Cosa è successo L'agenzia di stampa Reuters ha riferito che il complesso è stato colpito da due attentatori suicidi e che almeno tre persone sono state uccise. "Il primo attentatore suicida ha prima attaccato l'ingresso principale della polizia e l'altro è entrato nel complesso", ha dichiarato un alto funzionario che ha parlato a condizione di anonimato. "Le forze dell'ordine, tra cui esercito e polizia, hanno isolato l'area e stanno gestendo la situazione con cautela, poiché sospettiamo che ci siano dei terroristi all'interno del quartier generale", ha aggiunto il funzionario. Il quartier generale delle forze dell'ordine si trova in una zona affollata, vicino a un acquartieramento militare.

Ancora nessuna rivendicazione Oltre alle vittime, altre cinque persone sono state trasportate in ospedale con ferite, tra cui due membri del personale di sicurezza e tre civili. A riferirlo è un portavoce del Lady Reading Hospital di Peshawar. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco. La polizia e le forze di sicurezza hanno isolato l'area ed è stata avviata un'operazione di ricerca di eventuali complici.