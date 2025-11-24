Offerte Black Friday
Mondo

La corruzione è più forte nelle democrazie o nei regimi autoritari?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il progetto V-Dem ha chiesto a esperti e accademici di valutare quanto ogni Paese sia democratico. Gli stessi esperti hanno poi stimato quanto la corruzione sia diffusa nelle istituzioni pubbliche, considerando fenomeni come tangenti, appropriazione indebita e imparzialità nell’applicazione delle leggi. Il risultato è un grafico che mostra le correlazioni tra autoritarismo e malaffare

