La corruzione è più forte nelle democrazie o nei regimi autoritari?

Il progetto V-Dem ha chiesto a esperti e accademici di valutare quanto ogni Paese sia democratico. Gli stessi esperti hanno poi stimato quanto la corruzione sia diffusa nelle istituzioni pubbliche, considerando fenomeni come tangenti, appropriazione indebita e imparzialità nell’applicazione delle leggi. Il risultato è un grafico che mostra le correlazioni tra autoritarismo e malaffare