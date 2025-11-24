La corruzione è più forte nelle democrazie o nei regimi autoritari?

Il progetto V-Dem ha chiesto a esperti e accademici di valutare quanto ogni Paese sia democratico. Gli stessi esperti hanno poi stimato quanto la corruzione sia diffusa nelle istituzioni pubbliche, considerando fenomeni come tangenti, appropriazione indebita e imparzialità nell’applicazione delle leggi. Il risultato è un grafico che mostra le correlazioni tra autoritarismo e malaffare
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi