Belgio, tre giorni di sciopero contro misure austerità del governo

Treni cancellati, voli sospesi, asili nido chiusi. Il Belgio si prepara a tre giorni di sciopero contro le riforme previste dal governo De Wever con tagli alla spesa e modifiche alla legge sul lavoro che i sindacati hanno paragonato a uno "smantellamento sociale"

E' iniziato in Belgio lo sciopero di tre giorni indetto dai principali sindacati e che causerà gravi disagi al traffico ferroviario, ai servizi pubblici e al traffico aereo.

Il governo di coalizione di centro-destra belga ha annunciato misure di austerità di ampia portata con l'obiettivo di risparmiare 10 miliardi di euro entro il 2030. Il Belgio, uno dei paesi più indebitati dell'Ue, è costretto a rispettare le regole dell'Unione Europea in materia di debito e deficit. Allo stesso tempo, il Paese deve aumentare drasticamente la spesa per la difesa nei prossimi anni, in base ai piani della Nato. Lo scorso ottobre circa 100.000 persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles contro le misure di austerità previste.

Tre ondate

Da ieri sera, la compagnia ferroviaria pubblica Sncb offre un servizio ridotto e oggi è prevista la circolazione di un treno su due. Secondo l'agenzia di stampa belga, i treni nelle ore di punta saranno particolarmente colpiti dagli scioperi e si prevedono disagi per i passeggeri per tutta la giornata di mercoledì.

Domani, martedì, sarà la volta di servizi pubblici come scuole, asili nido e ospedali. Per mercoledì, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale a oltranza che coinvolga tutte le categorie. Mercoledì quindi non sono previsti voli nei due principali aeroporti del Paese, Bruxelles-Zaventem e Charleroi.