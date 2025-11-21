Incidente al Dubai Air Show, morto pilota della Indian Air Force

Offerte Black Friday
Un caccia si schianta al Dubai Air Show, morto pilota della Indian Air Force

Mondo

Oltre al pilota deceduto nell’impatto, al momento non sono state segnalate altre vittime. L’incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale Al Maktoum del Dubai World Central 

Le immagini che circolano sul web mostrano una colonna di fumo innalzarsi sull’aeroporto internazionale Al Maktoum negli Emirati Arabi: un aereo da caccia Tejas si è schiantato durante una dimostrazione di volo al Dubai Air Show e il pilota ha perso la vita.  L’aereo è un Light Combat Aircraft (LCA) monoposto sviluppato dalla Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ed è precipitato intorno alle 14:10 ora locale (11.10 in Italia), secondo testimoni oculari e video forniti da NDTV. 

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione e secondo alcuni testimoni presenti sul posto durante l’incidente, il pilota pare non sia riuscito a riprendersi da una virata con “forza G negativa” - la forza sperimentata in direzione opposta a quella di gravità -. Le autorità emiratine hanno aperto un’indagine subito dopo lo schianto. "L'IAF esprime profondo rammarico per la perdita del pilota ed è vicina alla famiglia in lutto in questo momento di dolore. È stata istituita una commissione d'inchiesta per accertare la causa dell'incidente", ha dichiarato l'Aeronautica Militare Indiana.

Il Dubai Air Show

Lo schianto è avvenuto durante una delle più grandi fiere aeronautiche del mondo che si tiene ogni due anni, il Dubai Air Show. L’evento si svolge dal 1986, è una delle più importanti manifestazioni che si tengono negli Emirati Arabi e costituisce una importante occasione di visibilità, di networking e di accesso commerciale nell’area per chi lavora nel settore. 

L’aereo Tejas dell'Indian Air Force

Il Tejas è un aereo da caccia supersonico multimissione in servizio solo con l'aeronautica militare indiana. Prodotto da HAL, il caccia è lungo 13 metri e ha un'apertura alare di otto metri. È alimentato da un singolo motore turbofan GE F404, che porta l'aereo a una velocità massima di Mach 1.8, ovvero circa 2200 km/h. Il programma Tejas, scrive NDTV, è stato fondamentale per gli sforzi dell'India volti a modernizzare la sua obsoleta flotta di caccia e a ridurre la dipendenza dai fornitori esteri. Il primo squadrone Tejas, il No. 45 "Flying Daggers", è stato arruolato nell'IAF nel 2016.

