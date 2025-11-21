Disastro del Titan, quando la sete di abisso supera il limite
Non solo una tragedia, ma il simbolo di un vuoto normativo che ha permesso a un sommergibile non certificato di spingersi a 4.000 metri. Operando nelle zone grigie del diritto del mare, il caso rivela la fragilità di un sistema incapace di controllare l’esplorazione privata degli abissi. Al tempo stesso mostra come la spinta verso l’ignoto, senza etica e prudenza, possa trasformarsi in hybris tecnologica
