Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Disastro del Titan, quando la sete di abisso supera il limite

Daniele Moretti

©IPA/Fotogramma

Non solo una tragedia, ma il simbolo di un vuoto normativo che ha permesso a un sommergibile non certificato di spingersi a 4.000 metri. Operando nelle zone grigie del diritto del mare, il caso rivela la fragilità di un sistema incapace di controllare l’esplorazione privata degli abissi. Al tempo stesso mostra come la spinta verso l’ignoto, senza etica e prudenza, possa trasformarsi in hybris tecnologica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ