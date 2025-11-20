Usa, domani l'incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca

Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense in un post su Truth, specificando che il colloquio si svolgerà all'interno dello Studio Ovale. Come ha riferito una portavoce di Mamdani, i principali temi riguarderanno la gestione della sicurezza pubblica e le difficoltà economiche per gli abitanti di New York

Il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense in un post su Truth, specificando che il colloquio si svolgerà domani, 21 novembre. "Il sindaco comunista di New York City ha chiesto un incontro”, ha scritto il tycoon. Il faccia a faccia tra Mamdani e Trump avverrà all'interno dello Studio Ovale. Come ha riferito una portavoce del futuro primo cittadino newyorkese, i principali temi riguarderanno la gestione della sicurezza pubblica e le difficoltà economiche per gli abitanti di New York.