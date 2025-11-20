Usa, domani l'incontro Trump-Mamdani alla Casa Bianca

Offerte Black Friday
Usa, domani Mamdani incontrerà Trump alla Casa Bianca

Mondo
Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense in un post su Truth, specificando che il colloquio si svolgerà all'interno dello Studio Ovale. Come ha riferito una portavoce di Mamdani, i principali temi riguarderanno la gestione della sicurezza pubblica e le difficoltà economiche per gli abitanti di New York

Il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato il presidente statunitense in un post su Truth, specificando che il colloquio si svolgerà domani, 21 novembre. "Il sindaco comunista di New York City ha chiesto un incontro”, ha scritto il tycoon. Il faccia a faccia tra Mamdani e Trump avverrà all'interno dello Studio Ovale. Come ha riferito una portavoce del futuro primo cittadino newyorkese, i principali temi riguarderanno la gestione della sicurezza pubblica e le difficoltà economiche per gli abitanti di New York.

L'incontro Mamdani-Trump

Nei giorni scorsi, il presidente americano aveva aperto alla possibilità di un incontro con il sindaco eletto di New York. "Il sindaco di New York vorrebbe incontrarci. Troveremo una soluzione", aveva detto Trump ai giornalisti. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aveva poi chiarito che Trump si riferiva a Mamdani specificando però che non era stata ancora fissata una data ufficiale. "Vogliamo che tutto vada per il meglio per New York", ha aggiunto il presidente Usa.  

