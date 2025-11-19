Offerte Black Friday
Marković: “In Serbia non manca mai materiale per le sceneggiature”

Ludovica Passeri

È uno dei più strenui oppositori del presidente Vučić, che da oltre un anno è il bersaglio di un grande movimento di protesta anticorruzione. Il regista e scrittore che ha firmato pellicole entrate nella storia della cinematografia balcanica e libri tra cui il romanzo sperimentale “Il trio di Belgrado”, portato in Italia da Bottega Errante, racconta il suo Paese tra presente e passato, da Milosević a Vučić. “La mia missione è essere opposizione. La Serbia è un posto problematico dove certo non ci si annoia”, dice

 

