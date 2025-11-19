Assemblea Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica

"In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza", ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò. I Paesi membri dell’Onu rinnovano così il loro sostegno alla tregua durante i Giochi Olimpici e Paralimpici

Ok dell’Assemblea Generale dell'Onu alla tregua olimpica durante Milano-Cortina 2026. Il consenso alla risoluzione è arrivato oggi, dopo la presentazione del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò che, “a nome dell’Italia”, ha presentato “la bozza di risoluzione per costruire un mondo migliore e pacifico attraverso lo sport e l'ideale olimpico. In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza. Un'alternativa alla rivalità e alla divisione". In questo modo, i Paesi membri dell’Onu rinnovano il loro sostegno alla tregua durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.