Assemblea Onu adotta la risoluzione dell'Italia sulla tregua olimpica

"In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza", ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò. I Paesi membri dell’Onu rinnovano così il loro sostegno alla tregua durante i Giochi Olimpici e Paralimpici

Ok dell’Assemblea Generale dell'Onu alla tregua olimpica durante Milano-Cortina 2026. Il consenso alla risoluzione è arrivato oggi, dopo la presentazione del presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò che, “a nome dell’Italia”, ha presentato “la bozza di risoluzione per costruire un mondo migliore e pacifico attraverso lo sport e l'ideale olimpico. In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza. Un'alternativa alla rivalità e alla divisione". In questo modo, i Paesi membri dell’Onu rinnovano il loro sostegno alla tregua durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Appello rinnovato ogni due anni prima dei Giochi

Il testo, che ha 165 co-sponsor, invita a mantenere un clima di stabilità dal periodo immediatamente precedente all'apertura dei Giochi fino ai giorni successivi alla loro conclusione. "Sì, i Giochi Olimpici si fondano sulla competizione e sul ritratto dell'eccellenza”, ha sottolineato Malagò. “Ma nel corso della loro storia, hanno dimostrato qualcosa di ancora più potente, un senso di umanità che trascende persino i più grandi successi sportivi". Nel 1992 il Comitato Olimpico Internazionale rinnovò l'antica tradizione greca invitando tutte le nazioni a rispettare la Tregua e con una risoluzione nell'ottobre 1993, l'Assemblea Generale esortò i membri a osservare la Tregua Olimpica dal settimo giorno prima dell'apertura al settimo giorno successivo alla chiusura di ogni Giochi Olimpici. A partire dal 1994, il presidente dell'assemblea Onu ha iniziato a lanciare un appello solenne per il rispetto di una tregua durante le Olimpiadi (e dal 2006 anche per i successivi Giochi Paralimpici). L'appello viene presentato ogni due anni, subito prima dell'inizio dei Giochi, estivi o invernali.

