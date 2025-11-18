Parasociale è la parola dell'anno per il Cambridge Dictionary

È una connessione emotiva che un individuo sente nei confronti di una persona che non conosce personalmente, come un attore, un musicista, un influencer o un personaggio di fantasia. “Quello che un tempo era un termine accademico specialistico è diventato di uso comune” dicono gli esperti, anche grazie alle relazioni che le persone instaurano con influencer online e chatbot di intelligenza artificiale ascolta articolo

Il Cambridge Dictionary ha annunciato "parasociale" (dall'inglese 'parasocial') come parola dell'anno per il 2025. La parola definisce la connessione unilaterale che una persona sente di avere con un personaggio famoso che non conosce di persona, un fenomeno che secondo gli psicologi ha ridefinito i concetti di fandom e celebrità. La tendenza è in crescita anche grazie alle relazioni che le persone instaurano con influencer online e chatbot di intelligenza artificiale. “Quello che un tempo era un termine accademico specialistico è diventato di uso comune” ha dichiarato Colin McIntosh del Cambridge Dictionary. "Milioni di persone sono coinvolte in relazioni parasociali e i dati lo confermano, con picchi di ricerche del termine sul nostro sito".

Il termine “parasociale” Il termine “parasociale” fu coniato nel 1956 da due sociologi dell’Università di Chicago, i quali osservarono che gli spettatori televisivi sviluppavano legami con i personaggi dello schermo simili a quelli con amici e familiari reali. Secondo Simone Schnall, docente di psicologia sociale sperimentale all'Università di Cambridge, la scelta è ispirata. "Siamo entrati in un'era in cui molte persone formano relazioni parasociali intense e talvolta malsane con gli influencer. Questo porta alla sensazione di conoscere queste figure, di potersi fidare di loro, fino a forme estreme di lealtà. Eppure, è una relazione completamente unilaterale".

I legami parasociali Schnall ha aggiunto: "Mentre la fiducia nei media tradizionali si erode, le persone si rivolgono a singola personalità come fonti autorevoli, sviluppando legami parasociali e trattandole come amici intimi o leader di un culto". Questa tendenza, secondo l'esperta, assume una nuova dimensione quando le persone trattano strumenti di intelligenza artificiale come ChatGpt come "amici" o surrogati di una terapia, creando "un'illusione di relazione" a cui soprattutto i giovani possono essere suscettibili.