La risoluzione Onu su Gaza è un passo avanti per la pace?

Il documento votato il 17 novembre dal Consiglio di Sicurezza è riuscito allo stesso tempo in due operazioni eguali e contrarie. Da un lato legittimare il piano in 20 punti presentato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, che trasforma un fragile accordo per il cessate il fuoco in un vero piano di pace condiviso e avallato dalle Nazioni Unite. Dall’altro però le incognite permangono e se possibile si moltiplicano