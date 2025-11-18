Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

La risoluzione Onu su Gaza è un passo avanti per la pace?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il documento votato il 17 novembre dal Consiglio di Sicurezza è riuscito allo stesso tempo in due operazioni eguali e contrarie. Da un lato legittimare il piano in 20 punti presentato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, che trasforma un fragile accordo per il cessate il fuoco in un vero piano di pace condiviso e avallato dalle Nazioni Unite. Dall’altro però le incognite permangono e se possibile si moltiplicano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ