Perché la destra radicale rischia di tornare al potere in Cile

Il primo turno delle presidenziali cilene ha visto il successo di Jeannette Jara, candidata della sinistra, ma con un margine troppo debole per sperare nella vittoria finale. José Antonio Kast, leader dell’estrema destra, è dato in forte rimonta grazie alla convergenza prevista dei conservatori. Sul voto pesa la crescente insicurezza interna, legata all’arrivo del narcotraffico nel Paese. A indebolire Jara è anche l’eredità problematica del governo Boric