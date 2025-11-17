Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elezioni in Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast

Mondo
©Getty

La candidata del Partito Comunista e il rappresentante del Partito Repubblicano si giocheranno la presidenza nel voto del 14 dicembre. La grande sorpresa è il terzo posto ottenuto dal candidato populista Franco Parisi

ascolta articolo

La candidata del Partito Comunista, Jeannette Jara, e il rappresentante del Partito Repubblicano, l'ultraconservatore José Kast, si disputeranno la presidenza del Cile nel ballottaggio del 14 dicembre. Con il 40% dei voti scrutinati il vantaggio dei due al primo turno delle elezioni presidenziali è considerato "irreversibile" dalla maggioranza degli analisti. Secondo il conteggio ufficiale del Servizio elettorale, Jara è in testa con il 26,45% delle preferenze, seguita da Kast con il 24,46%. La grande sorpresa è il terzo posto ottenuto dal candidato populista Franco Parisi al al 18,62%, che ha superato la candidata della destra tradizionale Evelyn Matthei e l'ultra-destra di Johannes Kaiser.

La destra pronta a ricompattarsi in vista del ballottaggio

I risultati mostrano una chiara tendenza alla vittoria di Kast nelle regioni meridionali del Cile, di Jara nella regione metropolitana e di Parisi nelle zone elettorali settentrionali. I commentatori d'altra parte evidenziano una schiacciante vittoria della destra, che pur essendosi presentata divisa tra i tre candidati Kast, Kaiser, e Matthei al primo turno, per il ballottaggio ha già annunciato un ricompattamento col sostegno reciproco. Kast, un simpatizzante di Pinochet, è al suo terzo tentativo di insediarsi nel palazzo de 'La Moneda', e ora promette mano dura contro la delinquenza e l'immigrazione clandestina, dossier in testa a tutte le preoccupazioni dei cileni. Matthei intanto ha riconosciuto la sua sconfitta prima ancora della pubblicazione dei risultati definitivi e si è congratulata con José Kast. "Oggi sono altri quelli chiamati a proseguire la corsa alla presidenza", ha detto Matthei, che con solo il 27% dei seggi scrutinati appare con un magro 13,07% delle preferenze che la lascia virtualmente già fuori dal ballottaggio. "Andrò al comitato elettorale di José Kast a congratularmi personalmente", ha concluso Matthei. 

Mondo: Ultime notizie

Gaza, oggi voto all'Onu su risoluzione americana. LIVE

live Mondo

In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma...

Ucraina, Zelensky a Parigi per "storica intesa" su difesa aerea. LIVE

live Mondo

La visita fa parte di un breve tour degli alleati occidentali che ha visto il presidente ucraino...

Elezioni in Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast

Mondo

La candidata del Partito Comunista e il rappresentante del Partito Repubblicano si giocheranno la...

Caso Epstein, Trump: "Votate diffusione carte, nulla da nascondere"

Mondo

Il presidente si rivolge ai repubblicani in vista del voto di martedì alla Camera: "È tempo di...

Netanyahu: Mai Stato palestinese. Idf: No spari deliberati a Unifil

Mondo

ll ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato su X che Israele non accetterà la...

Mondo: I più letti