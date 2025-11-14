Mondo
Sarajevo safari, l'ex sindaca Karic: "Un colpo duro da digerire"
Intervista all’ex prima cittadina della capitale della Bosnia-Erzegovina, che dopo la decisione della procura di Milano di avviare un'inchiesta sulla vicenda dei “cecchini del weekend” ha ricordato come nel 2022 abbia presentato una denuncia per fare luce sulla vicenda
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi