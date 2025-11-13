Crollo delle nascite in Italia, Elon Musk su X: "Sta scomparendo"

Un’Italia in fiamme, un tricolore annerito dall’incendio. Questa è l’immagine attraverso cui il numero uno di X denuncia il calo delle nascite in Italia. Già in passato Musk, padre di 14 figli, aveva lanciato l'allarme per il calo delle nascite in molte aree del mondo collegandolo al rischio di "un crollo della civiltà”

“L’Italia sta scomparendo”. È così che Elon Musk prosegue la sua personale campagna contro la denatalità in Italia - così come in altri paesi del mondo - tornando alla ribalta su X. Non è la prima vola che il patron di Tesla accende l’attenzione sul tema ma questa volta, nel suo ultimo post, non lascia spazio all’immaginazione e mostra, con il supporto dell’AI, un possibile scenario catastrofico dove la terra viene divorata dalle fiamme.