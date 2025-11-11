Svezia, 18enne progettava attentato con ChatGpt: inizia il processo

L’indagine degli inquirenti e l'arresto

Il procuratore capo aggiunto Henrik Olin ha affermato che le indagini sul sospettato sono iniziate nella seconda metà del 2024. Dai tabulati del suo computer, è risultato che il giovane abbia chiesto aiuto a ChatGpt per cercare “il luogo più adatto per compiere un attentato”. Questo secondo quanto riportato dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt. Dopo la scoperta, attraverso la collaborazione con un coetaneo che ha finto di condividere idee estremiste, la polizia ha stabilito un contatto con lui. A febbraio, dopo che il diciottenne aveva effettuato un sopralluogo a Kungsträdgården, nel centro di Stoccolma - luogo scelto per la strage - è stato arrestato. Sebbene non avesse fabbricato esplosivi, aveva studiato come realizzarli, si era procurato i materiali per la loro produzione e aveva acquistato una bodycam per filmare l’attacco, hanno affermato i pubblici ministeri.