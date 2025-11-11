Svezia, 18enne progettava attentato con ChatGpt: inizia il processo

Offerte Black Friday
Svezia, 18enne progettava attentato con l'aiuto di ChatGpt: inizia il processo

Mondo
©Getty

Il giovane, arrestato a febbraio dalla polizia nel centro di Stoccolma, aveva chiesto all'intelligenza artificiale consiglio su dove effettuare l’attacco. Oggi l’inizio del processo

In Svezia un giovane di diciotto anni accusato di aver pianificato un attentato terroristico, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. al Festival della Cultura di Stoccolma lo scorso agosto e arrestato a febbraio, ha dichiarato di condividere i precetti islamici estremisti dello Stato Islamico. Il processo, che inizia oggi 11 novembre, si svolgerà in gran parte a porte chiuse, data la natura sensibile di molti degli elementi presentati dall'accusa.

L’indagine degli inquirenti e l'arresto

Il procuratore capo aggiunto Henrik Olin ha affermato che le indagini sul sospettato sono iniziate nella seconda metà del 2024. Dai tabulati del suo computer, è risultato che il giovane abbia chiesto aiuto a ChatGpt per cercare “il luogo più adatto per compiere un attentato”. Questo secondo quanto riportato dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt. Dopo la scoperta, attraverso la collaborazione con un coetaneo che ha finto di condividere idee estremiste, la polizia ha stabilito un contatto con lui. A febbraio, dopo che il diciottenne aveva effettuato un sopralluogo a Kungsträdgården, nel centro di Stoccolma - luogo scelto per la strage - è stato arrestato. Sebbene non avesse fabbricato esplosivi, aveva studiato come realizzarli, si era procurato i materiali per la loro produzione e aveva acquistato una bodycam per filmare l’attacco, hanno affermato i pubblici ministeri.

L’inizio del processo

Oggi è iniziato il processo. L'udienza si svolgerà in gran parte a porte chiuse. L'avvocato del diciottenne accusato di voler compiere l'attentato, Johan Åkermark, ha dichiarato in aula che il suo cliente ammette l'adesione allo Stato Islamico ma respinge gli altri capi d'imputazione e contesta le richieste di risarcimento. Il giovane, insieme ad un'altro diciassettenne residente a Malmö, è infatti accusato anche di tentato omicidio in Germania nel 2024. 

