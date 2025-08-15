Svezia, un morto e un ferito nella sparatoria vicino a una moschea

A Örebro, città a ovest di Stoccolma, una sparatoria nei pressi di una moschea ha causato un morto e un ferito. La polizia sospetta un regolamento di conti tra bande criminali. Ricerche in corso per trovare l’attentatore ascolta articolo

Un uomo di circa 25 anni è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nei pressi di una moschea nel sud della Svezia, nella città di Örebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, l’episodio sarebbe legato a un regolamento di conti tra bande criminali organizzate. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona, mentre proseguono le ricerche dell’autore o degli autori dell’attacco.

La dinamica

Testimoni citati dai media locali raccontano che almeno una delle vittime è stata colpita mentre usciva dalla moschea. “Stava uscendo, poi un altro uomo si è avvicinato e ha sparato quattro o cinque colpi”, ha dichiarato un testimone all’emittente pubblica SVT. La polizia non ha ancora diffuso dettagli sull’identità delle vittime né sulle circostanze precise della sparatoria. Le condizioni della persona ferita non sono state rese note.