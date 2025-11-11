Aereo militare turco caduto tra Azerbaigian e Georgia: 20 a bordo

Un cargo militare turco C-130, decollato dall'Azerbaigian, si è schiantato al confine con la Georgia mentre era diretto in Turchia. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Ankara. "Il nostro aereo che si è schiantato aveva a bordo 20 membri dell’equipaggio. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", è stato riferito. Cordoglio da parte del leader turco Erdogan. Non ancora precisato il numero delle vittime

Venti persone, compresi i membri dell'equipaggio, erano a bordo dell'aereo militare cargo turco C-130, decollato dall'Azerbaigian, che si è schiantato al confine con la Georgia mentre era diretto in Turchia. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Ankara. "Il nostro aereo che si è schiantato aveva a bordo 20 membri dell’equipaggio. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", è stato riferito a proposito del velivolo che stava rientrando in patria. Il ministero dell’Interno georgiano aveva già in precedenza confermato l’incidente, precisando che l’aereo si è schiantato a circa 5 Km al confine di Stato con l’Azerbaigian. Confermata anche l'apertura di un’indagine per chiarire le cause dello schianto.

Il cordoglio di Erdogan

Su quanto accaduto è intervenuto anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso "profondo dolore" e "cordoglio" alle "famiglie dei martiri", confermando la presenza di vittime sul cui numero non sono però state fornite notizie. Il leader turco ha anche confermato che unità dell'esercito sono in volo verso il luogo della tragedia per operazioni di recupero e di soccorso. Le autorità georgiane sono anche state tempestivamente avvisate e l'esercito di Tiblisi è stato mobilitato. L'aereo era decollato da una base militare in Azerbaigian ed era diretto in Turchia. Erdogan ha ricevuto anche la telefonata di cordoglio del presidente azero Ilham Aliyev.

Tajani e la solidarietà alla Turchia

"Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C-130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall'Azerbaigian alla Turchia. Esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime". Lo ha scritto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un post su X nel quale ha taggato l'omologo turco Hakan Fidan.