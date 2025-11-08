Offerte Sky
Groenlandia, un cittadino italiano è morto in un incidente aereo

Mondo
L'incidente si è verificato lo scorso 25 ottobre nei pressi di Nuuk e il corpo dell'uomo è stato ritrovato ieri, al pari del relitto, dalle autorità locali. Lo ha confermato la Farnesina. L'uomo è morto mentre viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada

Il corpo di un cittadino italiano, morto nel corso di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, è stato ritrovato ieri, al pari del relitto, dalle autorità locali. Lo ha confermato la Farnesina. L'uomo aveva perso la vita sabato 25 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore, mentre viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. Allertata dalle autorità locali, l'ambasciata italiana a Copenaghen ha seguito da vicino il caso, insieme al Console onorario. L'ambasciata è attualmente in contatto con i familiari della vittima. 

