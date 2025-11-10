Thailandia-Cambogia, Bangkok sospende l'accordo di pace

Bangkok ha sospeso l'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia supervisionato da Trump. Lo ha annunciato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall'esplosione di una mina
Sospesa l’attuazione dell’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Bangkok ha annunciato il blocco dell’intesa, supervisionata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall'esplosione di una mina. "La dichiarazione congiunta che abbiamo portato avanti per circa una settimana verrà interrotta", compreso il rilascio di 18 soldati cambogiani detenuti, ha dichiarato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat.
Thailandia, nel 2004 lo tsunami che sconvolse il Sud Est asiatico
Il 26 dicembre del 2004 un terremoto di magnitudo 9.1 provocò un maremoto dell'Oceano Indiano e la morte di oltre 230mila persone nel Sud-Est asiatico, dall'Indonesia alla Thailandia, fino a Sri Lanka, India e Malaysia. Fu uno dei più grandi disastri naturali della storia. LA FOTOGALLERY