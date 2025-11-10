Thailandia-Cambogia, Bangkok sospende l'accordo di pace

Bangkok ha sospeso l'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia supervisionato da Trump. Lo ha annunciato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall'esplosione di una mina

Sospesa l’attuazione dell’accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. Bangkok ha annunciato il blocco dell’intesa, supervisionata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall'esplosione di una mina. "La dichiarazione congiunta che abbiamo portato avanti per circa una settimana verrà interrotta", compreso il rilascio di 18 soldati cambogiani detenuti, ha dichiarato il portavoce del governo Siripong Angkasakulkiat.

