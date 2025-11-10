Orologi, Patek Philippe venduto all’asta per più di 15 milioni di euro

Un orologio Patek Philippe che nel 2016 era diventato l'orologio da polso più costoso mai venduto all'asta ha superato se stesso ed è stato battuto dalla casa d'aste svizzera Phillips

per 14.190.000 franchi svizzeri (15,2 milioni di euro), superando i 9,5 milioni di euro di nove anni fa. Il Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Referenza 1518, prodotto nel 1943, è uno dei soli quattro esemplari noti realizzati in acciaio inossidabile: la sua rarità lo rende

più ricercato di quelli realizzati in oro. Il suo record del 2016 fu superato nel 2017 dal Rolex Daytona di Paul Newman, che raggiunse i 15,4 milioni di euro, poi superato nel 2019 da un Patek Philippe Grandmaster Chime, venduto per 26,8 milioni di dollari. Ma la vendita del 1518 in acciaio inossidabile di questo fine settimana ha riaffermato il suo status di uno degli orologi da polso storicamente più significativi mai realizzati.

Venduto in poco meno di 9 minuti

La vendita è durata poco meno di nove minuti e mezzo ed è stata combattuta tra cinque offerenti. Diversi noti collezionisti, commercianti e orologiai erano presenti in sala nell'Hotel President di Ginevra per assistere alla vendita. Lanciato nel 1941, è stato il primo cronografo con calendario perpetuo prodotto in serie al mondo. Patek Philippe ha prodotto circa 280 orologi Ref. 1518, la maggior parte dei quali con cassa in oro giallo e circa un quinto in oro rosa. Se ne conoscono solo quattro in acciaio inossidabile e rimane un mistero perché Patek Philippe li abbia realizzati.