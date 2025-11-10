Indonesia, l'ex presidente Suharto è stato nominato "eroe nazionale"

La decisione presa a livello governativo ha riacceso il dibattito sul revisionismo storico riguardo all’ex presidente tra l'opinione pubblica indonesiana. Durante la cerimonia, infatti, si sono tenute a Giacarta accese manifestazioni di protesta, dove attivisti come Tadius Priyo Utomo - ex studente che aveva partecipato alle rivolte del 1998 - hanno denunciato la riabilitazione di quello che viene definito un dittatore corrotto e violento: "Le nostre lotte vengono cancellate: ora chi ha combattuto Suharto è considerato un traditore", ha detto Utomo, arrivato da Timor Est per manifestare.

Chi era Suharto

Suharto nato nella provincia di Giava centrale nel 1921 – questo spiega il fatto che ha solo un nome proprio e non un cognome -, è salito al potere nel 1967 dopo aver deposto Sukarno e ha guidato il paese per tre decenni fino alla fine degli anni Novanta quando, una profonda crisi economica e le conseguenti violente proteste culminate nel sangue lo costrinsero a presentare le dimissioni. All’inizio della sua presidenza, tra il 1965 e il 1966, guidò una campagna militare che si rivelò essere durissima e sanguinaria contro il Partito Comunista Indonesiano, allora molto influente. Secondo diverse stime effettuate da organizzazioni non governative e informazioni raccolte da diversi attivisti e storici, furono uccise tra le 500mila e il milione di persone. Sotto il suo governo l'Indonesia ha visto l’imposizione di un regime autoritario fortemente militarizzato e capillare che investì non solo il potere governativo ma anche il controllo delle imprese pubbliche e private. Suharto è stato accusato di nepotismo e formalmente anche di corruzione e favoritismi familiari ma non è mai stato processato per motivi di salute. Secondo gli inquirenti che seguirono il caso aperto quando l’ex presidente aveva ormai 79 anni, durante i 32 anni di governo sono spariti dalle casse di sette fondazioni di beneficenza ben 570 milioni di dollari. Durante le indagini che portarono Suharto agli arresti domiciliari, la ricchezza patrimoniale della sua famiglia ammontava a 45 miliardi di dollari.