Eni-Petronas, accordo per società satellite in Indonesia e Malesia

Economia

Piano da 15 miliardi di dollari in cinque anni. La firma dell’accordo vincolante tra i due gruppi è avvenuto ad Abu Dhabi nel corso di Adipec, tra le più importanti rassegne fieristiche del mondo dell’energia, alla presenza dell’ad di Eni, Claudio Descalzi, e del presidente e ad di Petronas, Tengku Muhammad Taufik

Eni e Petronas, la compagnia energetica statale della Malesia, hanno annunciato la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l'integrazione dei rispettivi asset Upstream in Indonesia e Malesia. La NewCo opererà come entità finanziariamente autosufficiente, con un piano di investimenti superiore a 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questo piano sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l’obiettivo di mettere in produzione circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) di riserve già scoperte. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento globale dell’energia Adipec, alla presenza di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e amministratore delegato di Petronas. Dopo la notizia della joint venture, il titolo Eni è salito a Piazza Affari a +0,7% a 16,054 euro per azione.

L'intesa

L’intesa, si legge in una nota, segue l’accordo quadro sottoscritto dalle due società il 17 giugno 2025 e dà vita a una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un valore d’impresa significativo. Con questa NewCo, Eni e Petronas integreranno portafogli complementari, solidità tecnica e una profonda conoscenza della regione, con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine, garantire eccellenza operativa e assumere un ruolo di leadership nella transizione energetica. La NewCo punta, inoltre, a valorizzare un potenziale esplorativo stimato in circa dieci miliardi di boe a basso rischio.

Ottimizzare l’allocazione dei capitali

La NewCo integrerà un portafoglio rilevante di asset a gas in produzione e in sviluppo tra Indonesia e Malesia, partendo da una base produttiva iniziale superiore a 300.000 barili di olio equivalente al giorno, con l’obiettivo di crescere nel medio termine fino a superare 500.000 barili di olio equivalente al giorno di produzione sostenibile. La creazione della NewCo consentirà a Eni di accelerare i cicli di sviluppo dei progetti e ottimizzare l’allocazione dei capitali, generando inoltre sinergie operative nelle attività di esplorazione, produzione e gestione degli asset. L’operazione permetterà inoltre di cogliere opportunità di crescita sia nei giacimenti maturi già in produzione sia nelle aree esplorative ad alto potenziale.

