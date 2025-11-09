Shutdown Usa, segretario Trasporti: traffico aereo si ridurrà a zero

Lo ha dichiarato il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, mentre migliaia di voli sono stati già cancellati o rinviati. "Il traffico aereo subirà un forte rallentamento mentre tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie", ha dichiarato Duffy in vista del Thanksgiving ascolta articolo

Dopo che negli Usa migliaia di voli sono stati cancellati o ritardati a causa dello 'shutdown' federale, l segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy, in una serie di dichiarazioni ai media, ha affermato che il traffico aereo negli Stati Uniti si ridurrà "quasi a zero". Negli Stati Uniti, dove tra due settimane inizieranno le vacanze per la festa del Ringraziamento, "il traffico aereo subirà un forte rallentamento, poiché tutti vorranno viaggiare per andare a trovare le proprie famiglie" in vista delle vacanze del Ringraziamento che inizieranno tra due settimane, ha dichiarato Duffy. "Vedremo pochissimi controllori del traffico aereo presentarsi al lavoro, il che significa che ci saranno pochi voli in partenza e in arrivo... Ci saranno enormi disagi e molti americani arrabbiati", ha aggiunto.

Traffico aereo si ridurra "progressivamente a pochi voli" Secondo Duffy il traffico aereo si ridurrà progressivamente "a pochi voli" a causa del blocco del bilancio che si protrae e induce le autorità a diminuire il numero di voli a causa della carenza di controllori del traffico aereo. Questi disagi, che riguardano solo i voli interni, sono diventati il principale punto di attenzione della battaglia politica in corso tra repubblicani e democratici sul bilancio federale, con ciascuna delle parti che cerca di attribuire all'altra la responsabilità dei disagi subiti dai viaggiatori in tutto il Paese. Da venerdì, l'autorità di regolamentazione dell'aviazione americana, la FAA, chiede alle compagnie aeree di ridurre i loro programmi, causando la cancellazione di oltre un migliaio di voli al giorno, pari, a questo punto, a circa il 4% del traffico aereo americano, mentre si avvicina un grande esodo nel Paese.