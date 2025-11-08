Incidente aereo Kentucky, Ups e FedEx fermano cargo Md-11: ecco perché

Dopo lo schianto a Louisville, che ha causato la morte di almeno 14 persone, le società di consegna hanno temporaneamente messo a terra parte delle loro flotte non facendo volare i McDonnell Douglas Md-11 "per eccesso di cautela" e seguendo le istruzioni del produttore Boeing. Intanto si continua a indagare sui motivi del disastro: le autorità devono ancora stabilire la causa dell'incidente ascolta articolo

Lo scorso 4 novembre un velivolo del servizio postale Ups si è schiantato a Louisville, in Kentucky, causando la morte di almeno 14 persone, mentre altre risultano ancora disperse, e la conseguente chiusura dell'aeroporto internazionale. Si continua a indagare sui motivi del disastro, ma intanto le società di consegna hanno temporaneamente messo a terra parte delle loro flotte.

La decisione Ups e FedEx hanno deciso di non far volare per il momento i velivoli cargo McDonnell Douglas Md-11 dopo l’incidente in fase di decollo di martedì. Ups ha comunicato che la decisione di mettere a terra i modelli Md-11 arriva "per eccesso di cautela" e segue le istruzioni del produttore Boeing, mentre FedEx ha confermato che avrebbe seguito l'esempio. "La messa a terra ha effetto immediato. Abbiamo preso questa decisione in modo proattivo, su raccomandazione del produttore dell'aeromobile", ha affermato la società in un comunicato. Le autorità devono ancora stabilire la causa dell'incidente mortale. I modelli cargo erano inizialmente prodotti dalla McDonnell Douglas, prima che la società venisse acquisita dalla Boeing. Vedi anche Louisville, schianto volo UPS: recuperate scatole nere