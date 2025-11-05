Offerte Sky
Usa, aereo cargo Ups si schianta a Louisville poco dopo il decollo

Mondo

Il velivolo è precipitato nei pressi dell’aeroporto internazionale del Kentucky. Era diretto a Honolulu, nelle Hawaii. Ancora sconosciuto il bilancio delle vittime, le autorità: "Ci sono feriti"

ascolta articolo

Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation Administration. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15 ora locale (le 22.15 in Italia), pochi minuti dopo il decollo del velivolo diretto a Honolulu, nelle Hawaii. Secondo SkyNews, la polizia metropolitana di Louisville ha spiegato che diverse squadre di soccorso sono intervenute immediatamente nella zona di Fern Valley e Grade Lane, dove si è verificato l’impatto. Le autorità hanno confermato che "ci sono persone ferite", senza però fornire al momento un bilancio preciso. I media locali della città del Kentucky hanno trasmesso un video che mostrava una grande colonna di fumo che si alzava sopra la struttura. "Il volo UPS 2976 è precipitato intorno alle 17:15 ora locale", ha dichiarato la FAA, identificando l’aereo come un McDonnell Douglas MD-11 diretto alle Hawaii.

Soccorsi in azione

L'aeroporto di Louisville ospita Ups Worldport, un hub globale per le operazioni di trasporto aereo della società di consegne e la sua più grande struttura al mondo per la movimentazione dei pacchi. In una nota, la Federal Aviation Authority (FAA) statunitense ha confermato che l’incidente ha coinvolto un aereo della Ups, e che sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello schianto. La polizia ha inoltre annunciato la "chiusura a tempo indeterminato di Grade Lane", la strada principale che attraversa l’area dell’incidente, tra Stooges e Crittenden, per consentire le operazioni di emergenza e la raccolta delle prove. UPS, dal canto suo, ha dichiarato di essere stata informata dell’accaduto e di collaborare con le autorità competenti.

