A Louisville, in Kentucky, le autorità hanno esaminato il luogo del recente schianto di un aereo UPS. Il velivolo è precipitato in fiamme poco dopo il decollo uccidendo almeno 12 persone. Gli investigatori federali hanno rinvenuto le "scatole nere" dei registratori di volo tra i rottami dell'aereo.
Louisville, schianto volo UPS: recuperate scatole nere
