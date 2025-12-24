Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura nuovi hotel di lusso

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato alla cerimonia di apertura di diversi hotel di lusso nella zona turistica di Samjiyon. Kim ha visitato due dei cinque alberghi in compagnia Ju Ae.
