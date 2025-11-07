Francia, Sarkozy rifiuta il cibo in carcere: "Mangia solo yogurt"

Mondo

Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua abitazione nel 16esimo arrondissement di Parigi, dove è stato salutato da parenti e sostenitori che hanno intonato a più riprese la Marsigliese. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, ha detto l’ex inquilino dell’Eliseo. Nel carcere della Santé avrà una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata